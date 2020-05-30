وزير الإعلام اليمني: تنظيم المملكة مؤتمر المانحين ترجمة للمواقف الأخوية

سيخصّص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية وتمويل العمليات الإغاثية

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتنظيم المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضياً.

وقال "الإرياني": تنظيم المؤتمر يعد ترجمة لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.

وأضاف: المؤتمر، الذي سيشارك فيه عددٌ من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية، سيخصّص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية، في ظل المخاطر والتحديات أبرزها مواجهة تفشي فيروس كورونا.

‏وشدّد وزير الإعلام اليمني، على أن المملكة كانت ولاتزال سبّاقة في تقديم الدعم الأخوي لنصرة اليمن في محنته، وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني.

وأشار إلى أن إيران لم تقدم لليمن سوى القتل والدمار والأسلحة المهرّبة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم.