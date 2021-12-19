الشباب يتطلع لخطف بطاقة العبور.. وضمك لمواصلة النتائج الإيجابية

في افتتاح مباريات دور الـ16 من كأس الملك

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بلقاء ناري، يجمع الشباب مع ضيفه ضمك.



ويقص فريقا الشباب وضمك شريط انطلاق مباريات البطولة لموسم 2021/ 2022 حينما يلتقيان على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي عند تمام الساعة الثامنة مساء.



ويبحث الفريقان عن تتويج أدائهما المميز هذا الموسم بالوصول للدور ربع النهائي لأعرق وأمجد البطولات السعودية بعد أن قدَّما موسمًا استثنائيًّا، توَّجاه بحلولهما في المركزين الثاني والثالث في لائحة دوري المحترفين.



ويتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور، إضافة للروح المعنوية العالية لدى لاعبيه؛ لخطف بطاقة العبور للدور القادم؛ لتتويج المستويات المميزة التي يقدمها الفريق هذا الموسم.



وفي المقابل يسعى ضمك لمواصلة نتائجه الإيجابية والعروض القوية بعد أن حقق أفضل بداية له في تاريخه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لانتزاع بطاقة الترشح للدور القادم من مسابقة كأس الملك.