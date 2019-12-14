الفيصل: أتمنى استمرار تفوق الهلال في المونديال

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مغرداً: "أبارك للهلال الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه".

وكان الهلال كسب نظيره الترجي بهدف نظيف، حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.