المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح

قال: شمالية وجافة وحارة في #الشرقية والوسطى قد تثير بعض #الغبار

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.