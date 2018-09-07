"تنمية البدع" تعلن بدء التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال

دعت الراغبات في الانضمام إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع -ممثلة في القسم النسائي اليوم- عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي (إدخال بيانات ومعالجة نصوص) وإدارة الأعمال، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.

ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات، إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.

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07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439 08:01 PM

دعت الراغبات في الانضمام إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي

"تنمية البدع" تعلن بدء التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع -ممثلة في القسم النسائي اليوم- عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي (إدخال بيانات ومعالجة نصوص) وإدارة الأعمال، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.

ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات، إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.

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