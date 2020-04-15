إجراءات أمنية وزيارات ميدانية لفحص العمالة بحي الأثير بالدمام

للتأكُّد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد

طوَّقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية حي الأثير بمدينة الدمام، الذي يحتوي على عدد كبير من العمالة الوافدة والعزاب. فيما باشرت فِرق الاستقصاء الوبائي مهامها بإجراء الفحوصات الطبية لسكان الحي للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الفحوصات الميدانية التي تم تنفيذها أكثر من 235 عاملاً ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كما تم تقديم رسائل توعوية للعمالة، والتشديد عليهم بالاتصال في الحال على رقم وزارة الصحة 937 في حال ظهور أي أعراض.

وتمت توعية العمالة الوافدة بإمكانية الاستفادة من الأمر الملكي الكريم بالعلاج المجاني للمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة في حال تأكيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن هناك 19 معيارًا صحيًّا في سكن العمالة؛ إذ يحرص التجمع الصحي الأول ضمن جولاته الاحترازية على التأكد من مدى التزام العمالة داخل السكن في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، أبرزها: جهاز تطهير، ونقطة فحص، ومطهر لليدين، ومنشورات توعوية، وصابون لليدين، ومطهِّر للأسطح، ووجود تهوية، ومناسبة عدد العمال مع دورات المياه، ووجود حراس أمن وشركات تنظيف، ومياه صالحة للشرب.