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بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس بسبب "كورونا"

الجزائر.. قرار خلال أيام باستئناف الدوري بدون جماهير

قال الاتحاد الجزائري إن فكرة استكمال البطولات المحلية واردة خلال الأيام القريبة، ولكن بدون حضور الجمهور، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.



وكانت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر قد أصدرت قراراً بتمديد تعليق كافة المنافسات الرياضية حتى 19 أبريل، وفي حال عودة النشاط الرياضي فإن دوري كرة القدم سيستأنف ولكن يقتصر الحضور على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية (بدون جماهير).



الجدير بالذكر أن فريق شباب بلوزداد يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف وفاق سطيف ومولودية الجزائر.