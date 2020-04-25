برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"

اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

5

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 10:16 AM

اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م

برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 3,831

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020