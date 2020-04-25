برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"

اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.