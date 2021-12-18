بعد مشاركتها في بطولة "قفز السعودية".. الفارسة "دلما": طموحي عالٍ

شدَّدت الفارسة دلما ملحس، السعودية الأولى المشاركة في أشواط فئة (5 نجوم) من بطولة "قفز السعودية"، التي اختُتمت اليوم السبت، ونظمها الاتحاد السعودي للفروسية على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية، على قوة البطولة، وقوة أشواطها والفرسان المشاركين فيها، وقالت: "حدث مهم، ومن أهم البطولات التي شاركت فيها. أشواطه مؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، إضافة إلى أن منافستنا مع مصنفين عالميين، من بينهم المنصف الأول والثاني، وكذلك مصنفون من بين أفضل 100 فارس وفارسة في العالم".



وأوضحت "دلما" أن مجرد الاحتكاك بفرسان أمثال السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1)، أو الألماني دانيال دويسر المصنف رقم (2)، ومواطنه فيليب فايس هاوبت، يُعدُّ أمرًا في غاية الأهمية لها ولفرسان السعودية كافة.



وقدمت الشكر للاتحاد السعودي للفروسية، ودعم وزارة الرياضة لإقامة مثل هذه البطولات في السعودية؛ كونها زادت من شعبيتها، وساهمت بقوة في انتشارها، خاصة بين الفرسان المبتدئين؛ لخلق قاعدة مستقبلية صلبة في هذه الرياضة الجميلة.



وكشفت الفارسة دلما أنها تحب أن تكون في مقدمة المشاركين في الأشواط؛ لتكون في تركيز كامل، وقالت: "أغلب الفرسان يحب مشاهدة الفرسان يخوضون الأشواط قبلهم؛ ليشاهدوا ما يعملون. أنا عكسهم، أحب أن أدخل السباق بتركيز كامل، وأقوم بواجبي دون النظر لما يقدمه غيري".



وختمت: "ما زلت أكرر: طموحي عالٍ، وأرغب في تطوير نفسي أكثر، ولا أستغني مثل بقية زملائي عن دعم الجميع لنا، والدعاء لنا بالتوفيق".