‫"ضمان صامطة" يحتفل بيوم المرأة العالمي بفعاليات متعددة

أقامت الوحدة الضمانية النسوية بصامطة اليوم الاثنين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك لمكانة هذا اليوم من تميز في مجتمعنا ولدور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعّالة في مختلف الأنشطة ولتميزها في شتى المجالات وأن هذه المناسبة هي مناسبة للتفكر في التقدم الذي حققته المرأة بتميزها وإبرازها لوجودها.

وقدمت مديرة وحدة القسم النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة نهى عريشي كلمات الشكر والتقدير للموظفات ولمنسوبات الوحدة على تفاعلهم في هذا اليوم ومشاركاتهن الفعالة في الفعاليات على مستوى المكتب ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات.

يُشار إلى أن هذا اليوم يأتي للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وإحراز العالم تقدمًا غير مسبوق.

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 11:53 PM

‫"ضمان صامطة" يحتفل بيوم المرأة العالمي بفعاليات متعددة

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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أقامت الوحدة الضمانية النسوية بصامطة اليوم الاثنين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك لمكانة هذا اليوم من تميز في مجتمعنا ولدور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعّالة في مختلف الأنشطة ولتميزها في شتى المجالات وأن هذه المناسبة هي مناسبة للتفكر في التقدم الذي حققته المرأة بتميزها وإبرازها لوجودها.

وقدمت مديرة وحدة القسم النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة نهى عريشي كلمات الشكر والتقدير للموظفات ولمنسوبات الوحدة على تفاعلهم في هذا اليوم ومشاركاتهن الفعالة في الفعاليات على مستوى المكتب ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات.

يُشار إلى أن هذا اليوم يأتي للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وإحراز العالم تقدمًا غير مسبوق.

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