المرور يضبط قائد مركبة التصق بسيارة آخر من الخلف وكاد يفقده السيطرة عليها

أُحيل إلى الجهة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام في حقه

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة أحد المتابعين يشكو فيها قيام قائد مركبة بالالتصاق بسيارته من الخلف، وإثارة توتره، وصدم مرايا الرؤية وجزء من سيارته حتى كاد يفقد السيطرة عليها.

وأكّد المرور في حسابه الرسمي على تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.