"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة

صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.

فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.