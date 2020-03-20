الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الوسطى: كلمة الملك عنوانها "صحة الإنسان"

حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى صالح التميمي، على الأهمية البالغة لما تَضَمّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجّهها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة حول جائحة فيروس كورونا.

وأوضح "التميمي" أن "كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين، وجاءت برؤية شاملة ومباشرة للجميع، أن المحافظة على صحة الإنسان تأتي في المقام الأول، من خلال توفير جميع ما يلزم للمواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية".

وأضاف "التميمي": أن "منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى مستمرة بكافة طاقتها لخدمة المرضى والمراجعين بكل همة وعزيمة؛ من خلال اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذا الفيروس، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع، والالتزام بكل القرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية".

وفي الختام، سأل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى صالح التميمي، الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن عباده، وأن يجزي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة خيرًا؛ لما يبذلونه من جهود مشكورة وتدابير وإجراءات أسهمت -بفضل الله عز وجل- في الحد من تأثير هذا الوباء المنتشر حول العالم، وأن يُديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.