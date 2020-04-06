آخر مستجدات الوباء في 7 دول.. بينها دولة عربية سجلت صفر إصابات بآخر 24 ساعة

إندونيسيا والفلبين وجنوب افريقيا تتساوى في رقم الوفيات اليومي "11".. هنا جديد قبرص

لا يزال وباء كورونا يضرب معظم دول العالم بقوة، مع ما يزيد على مليون وربع المليون إصابة، ونحو 70 ألف حالة وفاة؛ حيث كشف آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، أن عدد المصابين 1,278,654 حالة، والمتعافين 267,085 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 69,758 حالة.

ونقدم في السطور التالية، أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 7 دول:

ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، اليوم، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 18 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت جميع نتائجها سلبية.

إندونيسيا والفلبين

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا والفلبين تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كلا البلدين، ليرتفع إجمالي الوفيات في إندونيسيا إلى 209، بينما وصل في الفلبين إلى 163 وفاة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو؛ إن بلاده سجلت في آخر 24 ساعة أكبر قفزة في عدد الإصابات المؤكدة بعد تشخيص 218 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2491، فيما تماثل للشفاء 192 شخصاً.

في المقابل، أكّد بيان لوزارة الصحة الفلبينية، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 3660، فيما تعافى 73 شخصاً.

ماليزيا

أعلنت الصحة في ماليزيا، اليوم الإثنين، تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي، إلى 3793 حالة، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام؛ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ماليزيا لا يزال تحت السيطرة، ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، عن المسؤول مناشدته للجميع، أن يساعدوا العاملين الطبيين على مواجهة هذا الفيروس الفتاك، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل.

وأضاف: "لا أستطيع أن أتصور التعامل مع 25,000 حالة إصابة.. لا يوجد في مستشفياتنا مساحة كافية.. هذا هو الحال الحقيقي في حالة التزايد المفاجئ".

قبرص

سجّلت قبرص، اليوم، 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 446 مصاباً، بينهم 10 في القواعد البريطانية.

وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم من جرّاء تفشي الوباء، إلى 13 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 76 عاماً.

وذكر عضو الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء في قبرص الدكتور ليونتيوس كوستريكيس؛ خلال المؤتمر الصحفي بوزارة الصحة، أنه تم إجراء 10946 تحليلاً من المعهد القبرصي للأعصاب والوراثة وقسم "الميكروبيولوجي" بمستشفيات منظمة الخدمات الصحية القبرصية والمختبرات الخاصة، مشيراً إلى شفاء 37 شخصًا من الفيروس بعد تلقيهم العلاج.

العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 277.

جنوب إفريقيا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا إلى 1655 حالة.

وأفاد وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مكيزي؛ بأن هناك حالتَي وفاة لشخصين؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 شخصاً.

وأشار إلى أن المريضين المتوفين هما من كبار السن ويبلغان 82 عاماً و86 عاماً ويعانيان أمراضاً مزمنة.

وأوضح الوزير أن العدد الإجمالي للاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بلغ 56873، بزيادة 2936 عن تلك المسجلة السبت الماضي، مبيناً أن انتشار الوباء يعد كارثة غير مسبوقة في مجال الصحة العامة.