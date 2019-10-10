"أردوغان" يسوق العملية العسكرية للعرب بأصول زوجته

أشار إلى أن أسرة زوجته تعرضت للتهجير

لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التحايل على الرفض العربي للعملية العسكرية التي تشنها بلاده منذ أمس على شمال سوريا من خلال التسويق للعملية بأصول زوجته العربية.

وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"، قال "أردوغان" اليوم (الخميس) خلال حديثه أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية"، عن ضرورة عودة جميع أفراد القوميات والأعراق المهجرة إلى أراضيهم الأصلية: "إن زوجته تنحدر من قرية كانت تسكنها أغلبية من أصل عربي قبل أن يجري تهجيرهم".

وتنتمي "أمينة" زوجة "أردوغان" إلى عائلة ذات أصول عربية كانت تقيم بمدينة سرت جنوب شرق البلاد، ولها 4 إخوة يكبرونها.