"مستشفيات القوات المسلحة" تدشن حملة تطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية بالطائف

تستهدف المواطنين والمقيمين بمختلف الفئات العمرية لتقليل نسبة الإصابة بالمرض

أطلقت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف حملة تطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، في المقرات الصحية التابعة لها.



وتفصيلاً، تستهدف الحملة تطعيم منسوبي وزارة الدفاع والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم العمرية وذلك للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها، حيث يُسهم التطعيم في تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة.



وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمرارًا للجهود التي تقوم بها مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي وتأكيد الشراكة المجتمعية بالمحافظة.