دولة تعلن حالة الطوارئ بسبب جرائم قتل النساء

حملات ودورات افتراضية في المدارس والسجون

أعلن رئيس الأوروجواي، تاباري فاسكيز، حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء؛ وفقًا للمرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لإدارة رئيس الدولة.

وجاء في القرار: "في ضوء الاضطرابات الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة ضد النساء، قرّر الرئيس... إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني؛ بسبب العنف القائم على أساس الجنس".

وبحسب "سبوتنيك عربي"؛ سيتم إجراء حملات عامة ودورات افتراضية في المدارس والسجون لتعزيز حماية المرأة.

ووفقًا لوزارة الداخلية في أوروجواي؛ يتم تسجيل 108 شكاوى يوميًّا للعنف القائم على أساس الجنس في البلاد، ويؤكد ممثلو المنظمات النسوية، أن 35 امرأة قُتلت على أيدي الرجال هذا العام، وقتلت ثلاث شابات خلال عطلة عيد الميلاد.