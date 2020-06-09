عفيف .. شفاء أول 3 حالات من مصابي كورونا

من أصل 23 إصابة مؤكدة سجلتها الصحة

غادرت الحجر الصحي ثلاث حالات من مصابي فيروس كورونا بمحافظة عفيف، بعد شفائهم، حيث تعد هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "المرض" في المحافظة.

وودعت الطواقم الطبية والفنية المشرفة على الحجر الصحي الحالات المتعافية بالورود بعد أن أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

يذكر أن محافظة عفيف، سجلت 23 حالة مؤكدة مصابة بـ (كوفيد-19) خلال الفترة الماضية وجميع الحالات المتبقية تتلقى الرعاية الطبية.