"المنعكسة" الساحرة.. صورة تكشف جمال رمال الربع الخالي وبحيراتها

التقطها "رحالة الجزيرة العربي".. و"السبيعي" يروي عن الأهداف والنتائج

رسمت صورة التقطها فريق مجموعة رحالة الجزيرة العربي، جمال انعكاس رمال الربع الخالي مع بحيراتها.

وتحدث لـ"سبق" عضو الفريق ورابطة الأفلاج الخضراء فهد السبيعي؛ الذي قام بالتقاط الصورة، قائلاً: "قامت مجموعة رحالة الجزيرة العربية بقيادة وائل الدغفق؛ وفريق مكوّن من 15 عضواً بالتعاون مع بنك البذور يمثله معاذ الخنيني؛ ورابطة الأفلاج الخضراء بالرحلة الثانية لاستزراع الربع الخالي"، مشيراً إلى أنه التقط هذه الصورة من واحة في قلب الرمال "بحيرات أم الحيش".

وأضاف: "كان من أبرز أهداف الرحلة الوقوف على نتائج الرحلة الأولى التي تمّ فيها غرس عديد من الشتلات النباتية في صحراء الربع الخالي، ووجدنا -ولله الحمد- بعض شجيرات الطلح التي قد قام بغرسها عضو رابطة الأفلاج الخضراء راشد الحبشان؛ قبل سنتين حية وفي نمو، فيما تم غرس كثير من شتلات النباتات التي تتحمل العيش في الصحراء، مثل: السدر والطلح والسمر والأراك وغيرها في عديد من الأماكن في الربع الخالي، مثل: أم الحيش وقلمة بيضا اللحي وقلمة عسيكرة وقلمة فاطمة وشبيطة وغيرها، وتم نثر وإلقاء الآلاف من بذور النباتات والأعشاب البرية المتنوعة طوال طريق الرحلة الذي تجاوز الألفي كيلومتر".