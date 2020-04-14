فني وبائيات يدعو إلى تداول "فيديو الصحة التحذيري" ويوجّه عتاباً للمعرفات الشهيرة

قال: كل ما تقدمه الدولة قد يهدمه شخصٌ غير مبالٍ.. مقطع يجب تعميمه على الطلاب

دعا فني الوبائيات علي عامري؛ أفراد المجتمع كافة، إلى تداول الفيديو التحذيري الأخير لوزارة الصحة عبر جميع المنصات، واقترح على وزارة التعليم أن تعمم هذا الفيديو لجميع طلبة الثانوية والجامعات من خلال برامج التعليم عن بُعد.

وأكّد خلال صفحته على "فيسبوك"، أن الفيديو يجب أن يصل لكل شخص، وذلك من أجل التنبيه بخطورة اللامبالاة التي ينتهجها البعض.

وأوضح لـ"سبق"، أن كل ما تقدمه الدولة ووزارة الصحة قد يهدمه شخصٌ غير مبالٍ؛ ولذلك أرى أن تواصل وزارة الصحة تحذيرها بشدة عبر هذه الفيديوهات المؤثرة.

وأضاف: "نحن نعمل ليل نهار وهذا واجبنا وأنا فرد ضمن الآلاف الذين يضحون بحياتهم من أجل سلامة الآخرين، ونحن نعمل لا نريد تقديراً إلا من المواطن والمقيم، وذلك بالتزامه التام، وهذا نعدّه تقديراً لما نقوم به".

ووجّه "عامري" عتاباً لبعض المعرفات الشهيرة إلى عدم تفاعلهم مع الفيديو الأخير، ودعاهم إلى نشر هذا الفيديو عبر حساباتهم، مؤكداً أننا نحتاج إليهم في هذه اللحظة.