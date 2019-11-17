تدهور الحالة الصحية لعادل إمام.. نقيب ممثلي مصر يكشف الحقائق

"أشرف زكي" أنهى تصريحه حول الخبر المتداول والمتكرر بـ"دعاء"

مرة أخرى، وفي تصريح مهم جديد يتناول القضية التي تتكرر بشكل مستمر، نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الخميس الماضي، بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكر "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، أن "الزعيم" بحالة صحية جيدة؛ مشيرًا إلى أنه "يستكمل حاليًا تصوير مسلسله الرمضاني (فالنتينو)".

ونقل موقع "الشروق" عن "زكي"، قوله مساء السبت: "أُطَمْئِن العالم العربي كله، الفنان عادل إمام بصحة جيدة، والأمور كلها بخير".

واستنكر ما يروجه البعض من شائعات حول الفنانين، قائلًا إنه لا يعرف تحديدًا مصدر الشائعات التي تنتشر كـ"النار في الهشيم".

وفي ختام حديثه، دعا "زكي" قائلًا: "لا أعرف حقيقة ماذا تستفيد الناس من نشر مثل هذه الشائعات.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

و"فالنتينو" مسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويُجسد "إمام" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.