متحدث الداخلية: قرار إيقاف الحفلات في قاعات الأفراح والاستراحات مستمر

‫أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، استمرار إيقاف الأنشطة الاجتماعية، خاصة الحفلات في قاعات الأفراح أو ما في حكمها مثل الاستراحات أو قاعات الفنادق.

وقال: "هذه الأمور تخضع للتقييم وسيتم الإعلان عن أي إجراء يتم اتخاذه".

ودعا متحدثا الصحة والداخلية من يقيمون المناسبات الاجتماعية في أي مواقع أخرى بالالتزام بالأعداد المحددة والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.