ليبيا تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 381.023 حالة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليبلغ الإجمالي 5.589 حالة وفاة.