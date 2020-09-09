محافظ "النقد": المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة كورونا

"الخليفي" يؤكد: واثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: إن المصارف #السعودية لم تتأثر بجائحة #كورونا، وواثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة.

وأضاف اليوم في مقابلة بعنوان "السعودية ثبات ودعم": اتخذنا عدة سياسات لمواجهة أزمة #كورونا، وقدّمنا حزمة بـ 50 مليار ريال؛ لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبعض فئات المجتمع الذين تأثروا من #كورونا استفادوا من #ساند.

أحمد الخليفي مؤسسة النقد السعودي

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09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 02:43 PM

"الخليفي" يؤكد: واثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة

محافظ "النقد": المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: إن المصارف #السعودية لم تتأثر بجائحة #كورونا، وواثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة.

وأضاف اليوم في مقابلة بعنوان "السعودية ثبات ودعم": اتخذنا عدة سياسات لمواجهة أزمة #كورونا، وقدّمنا حزمة بـ 50 مليار ريال؛ لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبعض فئات المجتمع الذين تأثروا من #كورونا استفادوا من #ساند.

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أحمد الخليفي مؤسسة النقد السعودي

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