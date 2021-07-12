بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت

من أرباب السوابق.. وكان متواريًا عن الأنظار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط المتهم بقتل مقيم من الجنسية الآسيوية، يعمل سائقًا لتوصيل الطلبات، داخل منزل مواطن في منطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قطاع الأمن الجنائي "تمكّن من ضبط المتهم"؛ حيث كانت تحريات رجال المباحث الأولية تشير إلى "ابن صاحب المنزل وهو من أرباب السوابق ومتوارٍ عن الأنظار"؛ حسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية، عن مصدر أمني، مساء الأحد.

خطة محكمة

وقالت الوزارة، على حسابها الرسمي على تويتر: إنه بعد عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتكثيف الجهود، ضبطت الجهات الأمنية الجاني، وأحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت الداخلية قد عممت بيانات المتهم على جميع النقاط الأمنية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "القبس"؛ فقد اعترف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه حاول خداع المجني عليه، والاستيلاء على السكوتر الكهربائي الخاص به بلا مقابل.

السكوتر أم قيمة الطلبات؟

وزعم المتهم أن "إصرار المجني عليه على أخذ قيمة السكوتر كاملة؛ جعلته يعتدي عليه بالضرب المبرح لإجباره على الرحيل، وأن عامل التوصيل توفي متأثرًا بضربة على رأسه، فتركه داخل المنزل وهرب".

جثة هامدة

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة مقيم هندي (41 عامًا) وسط بركة من الدماء، وتبدو عليه آثار عنف وإصابة بليغة بالرأس.

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس": "فور تلقي بلاغ بالواقعة، توجه رجال الأمن إلى المنزل، وشاهدوا الآسيوي (41 عامًا) جثة هامدة، وملقى على ظهره وتبدو عليه آثار عنف".

ولم تكشف السلطات بعد عن سبب الوفاة وقتها؛ لكن حسب الصحيفة، فقد توصل رجال المباحث إلى معلومة تفيد بأن المتهم اعتدى بالضرب على العامل الآسيوي الذي رفض مغادرة المنزل، لعدم دفع المشتبه به قيمة ما طلبه.