"أتاك الربيع الطلق يختال".. بواكير اللوحات الساحرة تتشكل برفحاء "صور"

لقطات للمصور على البدر جسدت عبق الطبيعة الخضراء التي تسر الناظرين

تسببت الأمطار التي هطلت على المناطق بين حفر الباطن ورفحاء، خلال الأسابيع الماضية، في ظهور بوادر الربيع باكراً، مع توقعات بأن تشهد المنطقة هذا العام موسماً ربيعياً في وقت باكر.

وبدأت بواكير الربيع في البراري غرب رفحاء وجنوب شرق العويقيلة بين "لوقة والهبكة"، وظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتوشحت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.

وتجسّد البيت الشعري الشهير "أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً" للشاعر العباسي "البحتري"، هذه الأيام، عندما نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على المنطقة غرب رفحاء، وأضحت غنّاء تسر الناظرين.

وأظهرت المشاهد هناك جمال الأرض؛ حيث القدرة الإلهية التي استبدلت بالصحراء الجرداء لوحة خضراء، وبثّت الفرح في نفوس المتنزهين وتسابق عليها محبو البر وأهل الإبل والماشية.

المصور علي البدر؛ التقط صوراً مميزة لبداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، والتي تنوعت ما بين النفل الفواح والقيصوم، وشيء من نبات الشيح.