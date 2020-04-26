متحدث الصحة: الخروج من المنزل للضرورة الملحة لتقليل خطر "كورونا "

أوصى بوضع الكمامة القماشية لكونها الأكثر أماناً وتقلل من الإصابة بالفيروس

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن الخروج من المنزل هو للضرورة الملحة مع التوصية بوضع الكمامة القماشية؛ لكونها الأكثر أماناً وتقلل من الإصابة بالفيروس، كما توصي بذلك المنظمات العالمية، والمراكز الوطنية والمراكز المتعلقة بالأمراض ومكافحتها ومن ضمنها المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقال "العبد العالي" في المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات كورونا إنه في حال الخروج من المنازل الذي يكون في أضيق الحدود وللأمور الهامة جداً والضرورة القصوى تنصح المنظمات العالمية والمراكز الوطنية بالذات المتعلقة بالوقاية من الأمراض ومكافحتها ومن ضمنها المركز الوطني في السعودية باستخدام الكمامة القماشية لأن هذا النوع من الكمامة يمكن استخدامه ويقلل فرص المخاطر المتعلقة بهذا الفيروس.

وأكد "العبدالعالي" ‏أن رفع المنع الكلي هو خطوة تأتي بعد مراجعة كل الأمور الصحية وغيرها ومعرفة بؤر انتشار فيروس "كورونا"، منوهاً إلى أن المسح والتقصي الذي تم بالمملكة أدى إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي للفيروس، ويجب علينا الالتزام دائماً بالتعليمات، ويبقى الدور علينا الآن لتجاوز هذه الجائحة.

وأوضح "العبدالعالي" أنه على الرغم من رفع الحظر الجزئي فإن على الجميع مراعاة القيود الاحترازية، وشدد على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيداً عن الإصابة ونقل العدوى، لافتاً إلى أن الفيروس ما زال موجوداً، وأن المرحلة المقبلة مهمة والجائحة ما زالت تنتشر عالمياً، وإن كنا قد لاحظنا ولله الحمد التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين في المملكة بالضوابط والتعليمات من الجميع، إلا أننا يجب أن نحذر الجميع من الدخول في المخالطة، وأن نلتزم بالتباعد الاجتماعي فهو عرضة للإصابة بفيروس "كورونا".

وأوصى "العبدالعالي" في ختام مؤتمره الصحفي بالالتزام بالنصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، وبالذات من هم يعانون من أمراض مزمنة، مشدداً على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بانتظام. كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.