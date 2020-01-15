الممثلة البحرينية أميرة محمد: سأنافس "الدبوس" و"الدغيثر" في لون الصفر

بعد عزمها المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

أعلنت الممثلة البحرينية أميرة محمد، عزمها المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته المقبلة، من خلال لونها المفضل الصفر.

وقالت أميرة: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أتاح الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة، وسبق وأن شاركت فيه سيدات من دول الخليج العربي والبيئة الخليجية متربطة ببعضها، والبحرين موجودة في كل الفعاليات الرياضية، وقد تشهد السنة القادمة مشاركتي كأول بحرينية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في فئة الصفر وسأكون منافسة للدغيثر والدبوس".

وأبدت "أميرة" سعادتها الغامرة بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة، مؤكدةً أنها انبهرت بالتنظيم الكبيرة وحسن الاستقبال والحفاوة التي قوبلت بها، مؤكدة بقولها: "سعدت جداً بهذه الزيارة التي أعتبرها مميزة بالنسبة لي؛ فزيارة مهرجان يحمل اسم الملك عبدالعزيز شيء مشرف لي، كما لأنني اطلعت من خلالها على عالم جديد ومثير، وأشكر القائمين على أمر المهرجان على هذا العمل الضخم الذي يعني بموروثنا وحضارتنا".

ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة زيارة العديد من الوفود الأوروبية والعربية والخليجية، مشيدين بذلك الكرنفال العالمي الذي أصبح محط أنظار ومتابعة الجميع من كل أقطاب العالم.