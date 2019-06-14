الصين وماليزيا تدينان الهجوم على مطار أبها

كوالالمبور تقدم التعازي لضحايا الاعتداء

أدانت الصين، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية.

إلى ذلك، أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأكّدت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، مساء أمس، أن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنياً يؤثر في السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ، معربة عن تعازيها لضحايا الهجوم.