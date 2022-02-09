فيديو.. رفضت السيارة التوقف فوضعت جسدها لتنقذ تلميذة

أشارت الشرطية انيت جوديير بيدها لسيارة قادمة لتتوقف، كانت تلميذة تحاول عبور الطريق في احدى بلدات ولاية ماريلاند الأمريكية، وحين كانت الاثنتان في منتصف الشارع اندفعت نحوهما السيارة، فتحركت الشرطية بسرعة وذكاء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة لحظة اصطدام سيارة سيدان سوداء بالشرطية "جوديير" والتلميذة في بلدة نورث إيست الواقعة في مقاطعة سيسيل بولاية ماريلاند.

وتقول الصحيفة، كانت الشرطية المخضرمة "جوديير" تقوم بعملها المعتاد في أحد شوارع بلدة نورث إيست، حيث تعمل منذ 13 عاماً، كان صباحاً بارداً وممطراً، وهي ترتدي معطفاً برتقالياً ضد المطر، وتنظّم المرور، كما تساعد في عبور التلاميذ أمام المدرسة المتوسطة بالبلدة.

ويظهر الفيديو "جوديير" وهي تشير إلى سيارة قادمة للتوقف، بينما تشير لتلميذة المدرسة المتوسطة لتعبر الطريق، وبالفعل بدأت الطفلة بعبور الطريق، وحين كانت الاثنتان في منتصف الشارع، اندفعت نحوهما سيارة سيدان سوداء بسرعة كبيرة، ربما بسبب المطر، لكن في لحظة قاتلة كانت السيارة في طريقها لتدهس الطفلة والشرطية، وهنا تحركت "جوديير" بسرعة وذكاء شديدين، فدفعت الطفلة بعيداً عن طريق السيارة بينما تلقت هي الصدمة بجسدها، وسقطت بعدها على الأرض.

ويكشف الفيديو أيضاً، كيف توقفت السيارة السوداء وهبطت منها امرأة وبسرعة توجهت نحو الشرطية الراقدة على الأرض من أجل الاطمئنان عليها، بينما كانت الطفلة تقف بجوار الشرطية وقد تجمع بعض سكان الشارع حولها بسرعة.

وتم نقل "جوديير" إلى المستشفى، وأعلن الأطباء أنها أصيبت بجروح طفيفة، وخرجت بعد تلقي العلاج.

وحسب الصحيفة، لم تكشف السلطات في نورث إيست هل تم توجيه اتهام إلى المرأة قائدة السيارة أم لا؟

وقامت إدارة وتلاميذ المدرسة المتوسطة بتقديم الشكر والتحية للشرطية على موقفها الشجاع، كما قدّم سكان نورث إيست الشكر لها، مؤكدين أنها دائما تحمي عبور أطفالهم عند الدخول والخروج من المدرسة.