رخصة معتمدة للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بمؤسسات حجاج الداخل

من خلال تدريبهم وتأهيلهم لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس الاثنين، مبادرة تستهدف العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الإستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن.

وتفصيلاً، تتمثل المبادرة في تدريب جميع العاملين في مؤسسات حجاج الداخل للحصول على رخصة معتمدة بهدف تجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

ووقع المجلس بحضور وزير الحج والعمرة، شراكة مع مركز راز للتدريب التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، تهدف إلى تطوير خدمة العاملين في موسم الحج، وتأهيلهم وتطويرهم للوصول إلى الهدف والغاية الأسمى وهي خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل الأهداف المستقبلية للمبادرة حصول جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن على رخصة معتمدة؛ لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وذلك لتحقيق طموحات رؤية 2030 م في خدمة ضيوف الرحمن.