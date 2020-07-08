ارتفاع أسعار النفط  و"برنت" يسجل  43.05 دولار للبرميل

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.26 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.08 سنت أمريكي، أو ما يعادل 0.19 % ليصل إلى 43.05 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.26 % إلى 40.57 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

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08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 11:54 AM

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.26 %

ارتفاع أسعار النفط  و"برنت" يسجل  43.05 دولار للبرميل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.08 سنت أمريكي، أو ما يعادل 0.19 % ليصل إلى 43.05 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.26 % إلى 40.57 دولار للبرميل.

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