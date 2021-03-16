أمير الباحة يتفاعل مع "سبق" ويوجّه الأمانة بالحفاظ على حرمة الموتى

بعد نشر القضية بساعات

تفاعل الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بشكل عاجل مع ما نشرته "سبق"، اليوم الثلاثاء، حول مقبرة "خُلف" قلوة.

ووجّه الأمير حسام، أمانة المنطقة بتنفيذ حلول فورية وعاجلة، وذلك حفاظًا على حرمة الموتى ورفع تقرير يشتمل على خطة تطويرية للموقع الأثري

فيما غرد حساب إمارة الباحة الرسمي بتجاوب الأمير مرفقًا الخبر المنشور في "سبق".

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الشكوى بعنوان (شاهد "لحود مكشوفة ورفات مبعثرة" بمقبرة بقلوة.. و"البلدية": مسألة وقت)، أكد فيها أحد الأهالي المقبرة تكشفت اللحود وظهر الرفات في بعض القبور، وأخرى عبثت بها الحيوانات، وكل مطالبتنا بإكرام هذه القبور بالتسوير وتصريف السيول عنها".

وقال محمد خميس العويفي، رئيس بلدية قلوة، لـ "سبق": "أُدرجت ضمن الأولويات من المجلس البلدي، وستقوم البلدية بتنفيذها في حال توافر إمكانات وتوفر ميزانية للمقابر، هي مسألة وقت فقط وسيتم التنفيذ بالشكل المطلوب، إن شاء الله".