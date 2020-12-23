"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361536 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 169 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352418 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6148 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2970 والحالات الحرجة 383 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361536 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 169 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352418 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6148 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2970 والحالات الحرجة 383 حالة.