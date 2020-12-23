"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361536 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 169 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352418 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6148 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2970 والحالات الحرجة 383 حالة.