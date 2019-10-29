الهلال يستعيد خدمات كردي قبل مواجهة الفتح.. والمصابون يواصلون التأهيل

أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه الفتح مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد المران متابعة رئيـس الـنــادي فهد بن نافل.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، حيث شارك اللاعب أمير كردي بالمناورة التي فرضها المدرب الروماني رازفـان؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي "محمد كنو، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز برامجهم التأهيلية.