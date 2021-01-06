الشرقية.. ضبط 11 مخالفة لـ"تدابير كورونا" وتطهير 731 موقعًا

خلال 857 جولة رقابية نفّذتها الأمانة.. رفعت 7612 طنًّا من النفايات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 857 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا" في الأسواق والمراكز التجارية.

ورفعت الأمانة 7612 طنًّا من النفايات، وأزالت 4688 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 كادرًا في أعمال النظافة، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 731 موقعًا.