"تطوير مكة" توافق على مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

في الهدا.. ويتضمن إقامة منتجع سكني ترفيهي وقرية ثلجية

علمت "سبق" من مصادرها أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وافقت، اليوم، على ترخيص إقامة منتزه النقبة الحمراء بالهدا بمحافظة الطائف، وذلك بالارتفاعات المقدمة لإنجاز المشروع المقدم من القطاع الخاص.

ويأتي ذلك من خلال الفرصة الاستثمارية لموقع النقبة الحمرا بإقامة منتجع سكني ترفيهي وقرية ثلجية.