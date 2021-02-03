إسرائيل تحتجز وزيرًا فلسطينيًّا اعترض على هدم قرية بدوية

"عساف" حاول إعادة نصب الخيام

احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء الوزير الفلسطيني وليد عساف، ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم في إعادة بناء ما هدمه الجيش في قرية خربة حمصة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

واقتحم جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم موقع القرية البدوية أكثر من مرة، وهدم وفكَّك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في "خربة حمصة" بالأغوار الشمالية.