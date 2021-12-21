غدًا.. ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقاته الثامن بالموسم

بمشاركة 69 جوادًا في ستة أشواط على مسافة 1400م

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقاته الثامن لهذا الموسم، الذي سيقام على مساهمة ملاك الخيل بالميدان، للمغفور له -بإذن الله- "عبدالله راشد الشمري".

وعبّر مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، عن شكره وتقديره لكافة ملاك الخيل، على هذه اللفتة والبادرة الجميلة منهم تجاه المغفور له عبدالله راشد الشمري.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح أن السباق الثامن سيشهد مشاركة 69 جوادًا في ستة أشواط على مسافة 1400م؛ للفوز بالكؤوس الخمسة والجوائز المالية المخصصة.

وأضاف النازح: خُصص الشوط الأول للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني مفتوح الدرجات "مواليد 2018م"؛ فيما خُصص الشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الخامس مفتوح الدرجات "مواليد 2019م"، والشوط السادس "مفتوح الدرجات أفراس".