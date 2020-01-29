"الفيصل" يدشّن مبادرة "تحدّث العربية" بالعاصمة المقدسة

بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" سابقًا

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم، مبادرة "تحدّث العربية"؛ وذلك بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سابقًا الدكتور زياد الدريس.

وتتولى مجموعة من الشباب تنفيذ المبادرة التي تتماشى مع أهداف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بلغة عصرية حديثة.

وتهدف المبادرة لخدمة وتفعيل ممارسة اللغة العربية لدى فئة الشباب، وتطوير المهارات اللغوية عند متحدثيها.