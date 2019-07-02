الوطنية للتوزيع توضح: نعيد هيكلة خطوط التوزيع.. لما يضمن وصول الصحف لجميع القراء

بعدما أثير عن إيقاف توزيعها للصحف في بعض المناطق

أوضحت الشركة الوطنية للتوزيع، تفاصيل الخطابات المتداولة بشأن إيقاف عملها في بعض المناطق.

وقالت: "إشارة إلى ماتم تداوله حول موضوع توقف الشركة الوطنية للتوزيع عن مهمة توصيل الجرائد لبعض المحافظات وما صاحب ذلك من تعليقات جانبها الصواب، تود الشركة أن تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة، إيمانًا منها بدور الصحف في خدمة الوطن ونقل الصورة الحقيقة له".

وأكدت أنها تقوم حاليًا بإعادة هيكلة خطوط التوزيع وبعض فروعها بالمناطق بما يضمن استمرار وصول الصحف لجميع القراء والمتابعين دون تكبد الشركة للخسائر.

يشار إلى أن توضيح الشركة جاء بعد الإثارة التي تسبب فيها خطابها المتداول عن إيقافها للتوزيع في بعض المناطق.