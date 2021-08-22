في مؤتمرها عن "كورونا" اليوم.. "الصحة" تستعرض البروتوكولات الوقائية للعودة للمدارس

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 14 من المحرم 1443، الموافق 22 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.



ومن جهة أخرى، يستعرض الدكتور عماد لافي المحمدي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة "وقاية" البروتوكولات الصحية العامة للمجتمع، والبروتوكولات الوقائية للعودة للمدارس.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

