شاهد .. منسوبو معهد التطوير المهني التعليمي يحتفل بيوم الوطن

احتفل منسوبو المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي باليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة ، تقدمهم رئيس المعهد الدكتور أحمد الجهيمي وشارك في الاحتفال إعلاميون وضيوف المعهد.

يُشار إلى أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يعد أحد الممكنات لتمهين التعليم والارتقاء بالممارسات المهنية والتعليمية بكفاءة وفاعلية التطوير والنمو المستمر لتعانق همم الشباب وتصنع المعجزات بسواعدهم نحو القمة لتحقيق رؤية 2030.