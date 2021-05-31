في 24 ساعة.. العراق يسجل 4270 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1201352 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16375، فيما تم تسجيل 4990 حالة شفاء جديدة، مما رفع الإجمالي إلى 1116456 حالة.