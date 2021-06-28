"الصحة": تسجيل 1318 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 484539 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 465546 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7789 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11204 والحالات الحرجة 1438 حالة.