مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث"

بلاغ مواطن تحركت إثره 3 فرق إسعافية والحالتان خطيرتان ونقلتا للمستشفى

لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة - الليث".

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، عصر أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الشعيبة بالتحديد أمام محطة 5 نجوم وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي.

هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:39 AM

بلاغ مواطن تحركت إثره 3 فرق إسعافية والحالتان خطيرتان ونقلتا للمستشفى

مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة - الليث".

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، عصر أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الشعيبة بالتحديد أمام محطة 5 نجوم وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي.

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هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري

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