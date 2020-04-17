وكيل "التعليم": طلاب "الثانوية" ناجحون.. المعدل لن يتأثر وتقويمات بديلة لـ"السادس"

قال: اطلعنا على تجارب العالم للتعامل مع الجائحة.. عام استثنائي وإلغاء "الأدنى للرسوب"

أكد وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، نجاح جميع طلاب المرحلة الثانوية في كافة المقررات الدراسية سواء النظام الفصلي أو المقررات دون أن يتأثر المعدل التراكمي لهم.

وكشف لدى حديثه لبرنامج "mbc في أسبوع"، عن كيفية معاملة طلاب المرحلة الثانوية، عن تقويمات بديلة لطلاب المستوى السادس "المتوقع تخرجهم"، ستعلن عنها وزارة التعليم وستوضح آلياتها في أقرب فرصة ستكون للطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات أو الراغبين في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.

ووصف وكيل وزارة التعليم، العام الدراسي الحالي بالاستثنائي مع ظروف جائحة كورونا؛ حيث سينقل جميع طلاب المراحل الدراسية إلى الصف الذي يليه مع إلغاء الحد الأدنى للرسوب، لافتاً إلى استفادة الوزارة واطلاعها على التجارب العالمية وطرق تعامل الدول مع الجائحة لاسيما فيما يتعلق بالتعليم.

وأوضح أن قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها، يأتي ضمن جهود الوزارة المخططة للعمل على استكمال العام الدراسي والحد من آثار انتشار فيروس كورونا بعد توجيه المقام السامي بتعليق الدراسة حضوريًا؛ حيث بادرت الوزارة فوراً باستكمال العملية التعليمية دون توقف من خلال البدائل المتاحة.