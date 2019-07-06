بعد 20 ساعة احتجاز.. شاهد كيف انتشل الطيران "مخافة" من جبال السودة

واصلت فرق التطوع بحثها منذ أمس بمتابعة أمير عسير.. ورجلا أمن يعالجان

انتشل طيران الأمن، صباح اليوم، وتحديدًا عند الساعة العاشرة، الشاب عبدالعزيز مخافة المحتجز بأحد المواقع الوعرة بالسودة بعد 20 ساعة من احتجازه.

وكان الشاب قد احتجز عند الساعة 2.30 من ظهر أمس، فيما نقل من موقع تمركز سيارات الإسعاف الساعة 10 من صباح اليوم هو واثنان من أفراد الدفاع المدني بالهلال الأحمر لمستشفى عسير لتجرى لهم الفحوصات اللازمة ويغادر المستشفى لمنزله ولله الحمد، في حين لايزال اثنان من رجال الدفاع المدني يتلقيان العلاج بالمستشفى.

وكانت الجهات المختصة بمنطقة عسير وفريق ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعت منذ أمس في محاولة لإنقاذ المواطن عبدالعزيز مخافة الذي علق في منطقة وعرة في السودة ظهر أمس.

وقال صالح مخافة -شقيق المحتجز- إنه تم التواصل مع الجهات المعنية لإنقاذ أخيه الذي علق وسط غابات السودة وفي أحد المواقع الوعرة، مؤكدًا مشاركة طيران الأمن إلا أنه لم يتمكن من انتشاله أمس في الوقت الذي تتواصل فيه المحاولات لاستخراجه والذي تم اليوم.

وقال إنه تم طلب طائرة من خارج المنطقة لتصل صباح اليوم وتقوم بنقل أخيه واثنين من أفراد الدفاع المدني كانا قد علقا هما الآخرين مع أخيه.

وكانت أسرة الشاب قد عاشت حالة نفسية سيئة للغاية بعد تعذر إنقاذ ابنها أمس، إلا أنها عبرت عن عظيم شكرها لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال الذي تابع بنفسه الحالة إلى أن تم إنقاذها، كما عبروا عن شكرهم لرجال الدفاع المدني وفريق ساعد للبحث والإنقاذ وكل من شارك في المهمة.