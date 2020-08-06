أمانة الرياض تغلق 1388 منشأة مخالفة الشهر الماضي

خلال 86 ألف جولة لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات

قالت أمانة منطقة الرياض إنها أغلقت 1388 منشأة مخالفة خلال يوليو الماضي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر اليوم: لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ 86 ألف جولة رقابية في العاصمة خلال شهر يوليو الماضي وتغلق 1388 منشأة مخالفة.

أمانة الرياض الرياض

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06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 02:21 PM

خلال 86 ألف جولة لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات

أمانة الرياض تغلق 1388 منشأة مخالفة الشهر الماضي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت أمانة منطقة الرياض إنها أغلقت 1388 منشأة مخالفة خلال يوليو الماضي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر اليوم: لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ 86 ألف جولة رقابية في العاصمة خلال شهر يوليو الماضي وتغلق 1388 منشأة مخالفة.

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