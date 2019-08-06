"النيابة العامة" تحذر من المساس بإرادة الموظفين المسخرين لخدمة الحجاج

حذرت النيابة العامة من المساس بإرادة الموظفين أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد.

وقالت في تغريدة توعوية: "للسلامة جزائياً، يرجى تجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أو العنف أو التهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاماً".

ونشرت النيابة "إنفوغرافيك" توعوياً يتضمن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال.